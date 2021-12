Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

"Spider-Man", "West Side Story" und "House of Gucci" heißen die Hits im Kino. Die Cineplexx-Kinos starten nach dem Lockdown-Ende am 17. Dezember.

Das Cineplexx Villach startet wie alle anderen Kinos der Kette am 17. Dezember in die Weihnachtssaison © Markus Traussnig

Der 17. Dezember ist bei den meisten Kinos nach dem Lockdown-Ende der Start in eine neue hoffnungsvolle Zeit. Auch die Cineplexx-Kinos Österreich öffnen am kommenden Freitag.

"Spider-Man: No Way Home" dürfte dabei wohl einer der großen Kassenschlager sein. Das Kinopublikum darf sich auch noch auf "West Side Story“, „Encanto“, „House of Gucci“, „Resident Evil“ oder „Gunpowder Milkshake“ freuen.

Und kurz vor Weihnachten startet auch "Matrix Resurrections", der neue Film von Lana Wachowski. Keanu Reeves ist wieder in der Rolle des Neo zu sehen, Carrie-Anne Moss als Trinity. Es ist dies die lang ersehnte Fortsetzung der Matrix-Kult-Trilogie.

Und wo Steven Spielberg drauf steht, ist meist ein Kassenschlager drin. Ob das auch für Musikfilme mit dem Spielberg-Siegel gilt, wird die Verfilmung des Musicals "West Side Story" zeigen. Die bringt der 74-Jährige nun ins Kino und hat sich dabei sehr eng ans Original gehalten. Das mehr als 60 Jahre alte Stück holt die tragische Liebesgeschichte von "Romeo & Julia" ins New York der 1950er-Jahre. Auf der Straße stehen sich einheimische und zugewanderte Gangs gegenüber. Die Konflikte zwischen den Sharks und den Jets werden durch die junge, unsterbliche Liebe von Tony und Maria angeheizt. Er war einst Anführer der Jets, sie ist die Schwester des Sharks-Chefs. Die weltberühmte Liebesgeschichte wird im "West Side Story"-Film mit wunderbar choreografierten Tänzen, den klassischen Ohrwürmern und viel Gefühl untermalt.