Heute geht die Ars Electronica zu Ende, es war die letzte in der PostCity. Nächstes Jahr wandert sie auf den Campus der Linzer Johannes Kepler Universität. Die 40. Jubiläumsausgabe zog rekordverdächtige 110.000 Besucher an.

2020 geht die Ars Electronica neue Wege © APA/AFP/ALEX HALADA

Die Ars Electronica, deren diesjährige Ausgabe "Out of the box - die Midlife-Crisis der Digitalen Revolution" am Montag zu Ende geht, hat eine neue Heimat gefunden: 2020 wird das Festival am Campus der Linzer Johannes Kepler Universität (JKU) stattfinden, wie Ars-Electronica-Chef Gerfried Stocker und Rektor Meinhard Lukas in einer Pressekonferenz verrieten.

Von seiner bisherigen Location PostCity muss das Festival nach fünf Ausgaben Abschied nehmen. Das ehemalige Postverteilzentrum neben dem Linzer Hauptbahnhof soll anderen Nutzungen weichen, u.a. sind ein Hotel, Lokale, Büros, Geschäfte und auch Wohnungen angedacht. Noch im Herbst soll laut Eigentümerin Post die Entscheidung, wie das Areal künftig aussehen wird, in einem Architektur-Wettbewerb fallen.

Großer Erfolg

1.449 Künstlerinnen und Künstler aus 45 Ländern, 548 Einzelveranstaltungen auf insgesamt 16 Locations verteilt und 110.000 Besucher – diese Zahlen kann die Ars Electronica im Jubiläumsjahr vorweisen. Besonders wichtig für die Veranstalter ist die Akzeptanz, die das Festival mittlerweile auch in der Wirtschaft errungen hat: 475 Kooperationspartner und Sponsoren aus aller Welt unterstützten die Ars Electronica heuer.