Die Ars Electronica in Linz feiert und begeht ihren 40er mit packenden Inneneinsichten in Pyramiden und die Welt von morgen.

Der Computer als Tanzpartner und als Komponist: Spannender Zyklus bei der Mahler-Nacht bei der Ars Electronica © (c) Tom Mesic

Es ist ein unerfüllter Kindheitswunsch: einmal die Pyramiden von Gizeh von innen zu sehen. Die Ars Electronica in Linz macht das Unmögliche möglich. Man fliegt, mit 3D-Brille, durch die geheimen Gänge und dringt in die unterirdische Welt der Cheops-Pyramide vor. Ein Auszug einer BBC-Serie zeigt die Zauberkiste der virtuellen Archäologie und der digitalen Darstellung in einem spektakulären 360-Grad-Video und 12K-Auflösung im Deep Space 8K im neu gestalteten Ars Electronica Center.