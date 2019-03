Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mimt in Graz nun eine Kantinenköchin in "Götterspeise": Julia Gräfner © Lupi Spuma

Zum Mittagessen serviert sie geröstete Markknochen an Petersiliensalat und scharf angebratene Gänseleber an Risotto vom grünen Apfel, und das in der Schulkantine. Innerhalb von Wochen wird die neue Kantinenköchin Constant damit anstaltsberühmt. Das wird der jungen Frau auf Dauer aber nicht viel nützen, denn in seinem Drama „Götterspeise“ zeichnet der amerikanische Dramatiker Noah Haidle Constants Lebensweg als Leidensweg; sie wird geschwängert, sitzengelassen, gekündigt, ihres Kindes beraubt, landet erst in Psychiatrie und dann in der Todeszelle.

Das klingt in seiner düsteren Konsequenz entsetzlich niederschmetternd „und beim ersten Durchlesen habe ich das auch so empfunden“, sagt Julia Gräfner. Aber dann bei der Konzeptprobe sei sie plötzlich „vor Lachen unterm Tisch gelegen“. Heute Abend hat sie in der Rolle der Constant am Grazer Schauspielhaus Premiere.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.