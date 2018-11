Facebook

Thomas Gottschalk und Sophia Loren © (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE)

Gestern Abend feierte die Bambi-Verleihung ihr 70. Jubiläum. Für die Moderation zeichnete Thomas Gottschalk verantwortlich, der trotz der verheerenden Brände in Kalifornien, bei der auch sein eigenes Haus zerstört wurde, zur Gala erschienen war. "Es gibt Dates, die sagt man nicht ab, nur weil einem die Hütte brennt", scherzte er. Er erzählte, wie es ihm nach dem verheerenden Brand geht, der sein Haus in Kalifornien zerstört hat. "Es ist heftig", sagte er. Zugleich zeigte Gottschalk Galgenhumor: Letztes Jahr sei er "herbstblond" gewesen, jetzt sei er "aschblond". Als seine Villa abbrannte, wurden auch seine Bambis zerstört. Dafür gab es Trost für Gottschalk. Aus den Händen von Hollywood-Star Liv Tyler bekam er einen neuen Bambi als Sonderpreis.

Die wichtigsten Bambi-Gewinner

Sebastian Koch und Paula Beer sind als beste Schauspieler und beste Schauspielerin geehrt worden. Die Krimiverfilmung "Babylon Berlin" (ARD/Sky) wurde in der Fernsehshow am Freitagabend zur besten Serie gekürt.

In der Publikumswahl gewann der Musiker Michael Schulte einen Bambi. Der Sänger hatte im Mai beim Eurovision Song Contest für Deutschland den vierten Platz geholt.

Paula Beer ("Bad Banks") setzte sich gegen Marie Bäumer, Claudia Michelsen und Liv Lisa Fries durch. Neben Sebastian Koch ("Werk ohne Autor") waren Lars Eidinger, Peter Kurth und Kida Khodr Ramadan für den Medienpreis nominiert. Zuvor hatte der Ironman-Weltmeister Patrick Lange einen Sonderpreis der Jury bekommen. Mit den Rehkitz-Trophäen ehrt der deutsche Verleger Hubert Burda Medien jedes Jahr nationale und internationale Stars.

Ursprünglich hätten die Bayern-Fußball-Stars Franck Ribery und Arjen Robben einen Bambi in der Kategorie "Sport" bekommen sollen - doch der Veranstalter entschied sich nach einem Eklat um Ribery um. Man habe sich gegen die Verleihung entschieden, nachdem dieser einen Journalisten nach der Niederlage bei Borussia Dortmund körperlich attackiert habe. Glück für Werder Bremens Stürmer Claudio Pizarro, der nun eine Auszeichnung abholen konnte.

Wie üblich standen einige Preisträger bereits im Voraus fest: etwa Rod Stewart in der Kategorie "Legende". Stewart musste seine Teilnahme an der Gala aber kurzfristig absagen. Er hatte sich beim Fußballspielen am Fuß verletzt. Mark Forster und Dua Lipa wurden zu den besten Musikern gekürt, national und international. Luke Mockridge überzeugte die Jury als der beste Komiker. Die Schweizer Schauspielerin Liselotte Pulver (89) wurde für ihr Lebenswerk geehrt. Die Laudatio hielt Paola Felix.

Bambi-Verleihung: Sophia Loren, Gottschalk und Cruz Bambi-Gala Sophia Loren und Thomas Gottschalk kamen zur Bambi-Verleihung nach Berlin. (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala Außerdem war die spanische Schauspielerin Penelope Cruz (44) zum ersten Mal bei der Verleihung des Medienpreises am Freitagabend dabei, teilte Hubert Burda Media einen Tag vor der Gala mit. (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala Cruz bekam einen Preis als beste internationale Schauspielerin. (c) APA/AFP/dpa/BRITTA PEDERSEN (BRITTA PEDERSEN) Bambi-Gala Die 89 Jahre alte Liselotte Pulver wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für sie ist es der siebente Bambi. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala Gottschalk (68) hat bereits fünf. Der frühere "Wetten, dass..?-Moderator war gerade erst aus ganz anderen Gründen in den Schlagzeilen: Bei den Waldbränden in Kalifornien ist seine Villa in Malibu in Flammen aufgegangen. (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala Die Mitglieder von "Take That" legten einen glamourösen Auftritt hin: Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald. (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/BRITTA PEDERSEN (BRITTA PEDERSEN) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/BRITTA PEDERSEN (BRITTA PEDERSEN) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala (c) APA/AFP/dpa/JENS KALAENE (JENS KALAENE) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ (TOBIAS SCHWARZ) Bambi-Gala (c) APA/AFP/BRIDGET BENNETT (BRIDGET BENNETT) Bambi-Gala Auch der deutsche Sänger Michael Schulte durfte natürlich nicht fehlen. Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Paula Beer erhält den Bambi in der Kategorie "Beste Nationale Schauspielerin". Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Die deutsche Sängerin Lea Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Freude bei Paula Beer Jens Kalaene/AFP Bambi-Gala Jens Kalaene/AFP Bambi-Gala Jens Kalaene/AFP Bambi-Gala Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Auftritt des deutschen Musikers Mike Singer Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Der deutsche Ironman Patrick Lange erzielt den Bambi in der Kategorie "Bester Sportler" Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Gary Barlow stand mit seiner Band Take That auf der Bühne - und riss alle mit. Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Tobias Schwarz/AFP Bambi-Gala Tobias Schwarz/AFP 1/38