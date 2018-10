Der Kampf gegen Hasspostings gewinnt an Fahrt: Frauen fordern Maßnahmen gegen Cybermobber. Dazu: Wie man sich schützen kann.

Nicht länger wehrlos gegen Hass im Netz: Frauen mobilisieren gegen sexualisierte Gewalt im Web © pathdoc - stock.adobe.com

Vergewaltigungsfantasien, Gewaltandrohungen, Bodyshaming: Dass Frauen im Netz einem anscheinend unerschöpflichen Repertoire an Bedrohungen und Beleidigungen ausgesetzt sind, ist durch den Prozess gegen die Ex-Grünen-Politikerin Sigrid Maurer erst so richtig ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Wie berichtet hatte Maurer den Namen eines mutmaßlichen Hassposters veröffentlicht, der sie auf Facebook mit wüsten Obszönitäten schikaniert hatte – und ist dafür nun wegen übler Nachrede verurteilt worden.



Österreichweit hat das (nicht rechtskräftige) Urteil für einen bemerkenswerten Bewusstseinsschub gesorgt: Innerhalb von nur zwei Tagen hat das von Maurer und dem Verein Zara initiierte Crowdfunding für einen „Rechtshilfefonds gegen Hass im Netz“ das Ziel von 100.000 Euro erreicht. Mit dem Geld will Maurer ihren Rechtsstreit durchfechten, der restliche Teil der gespendeten Summe soll den Ausbau der rechtlichen Beratung bei Hass im Netz und einen Fonds zur Finanzierung weiterer Klagen von Betroffenen unterstützen. Auch, dass jüngst Umweltministerin Elisabeth Köstinger publik machte, wie ein Hassposter sie nach Geburt ihres Kindes als „fett“ beschimpfte, hat die Diskussion über Cybermobbing gegen Frauen weiter befeuert.