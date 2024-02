Am Sonntag gingen nicht nur die „British Academy Film Awards“ (Baftas) in London über die Bühne, sondern auch die „People‘s Choice Awards“ in Santa Monica sorgten für einen Promi-Auflauf in Kalifornien. In diesem Jahr wurden Preise in 45 Kategorien vergeben. Durch den Abend führte Marvel-Star Simu Liu.

Das waren die schönsten und schrillsten Roben:

Große Gewinner des Abends

Zu den großen Siegern des Abends gehörte das Erfolgsformat „Grey‘s Anatomy“, das als beste TV-Show ausgezeichnet wurde. Auch Taylor Swift, Travis Kelce, Tom Hiddleston, Adam Sandler, Beyoncé, Jennifer Aniston und Pedro Pascal durften sich über einen Preis freuen.

In den Bereichen Film und Fernsehen konnten unter anderem Kassenschlager wie „Barbie“, „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“ oder „Oppenheimer“ überzeugen. Zu den Frauen des Abends gehörten Selena Gomez, Margot Robbie, Rachel Zegler, Jennifer Lawrence und Jenna Ortega. Zudem konnten Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Ryan Gosling und Jimmy Fallon einen Preis mit nach Hause nehmen.

Die Kategorie Musik überstrahlte Superstar Taylor Swift, die mehrmals ausgezeichnet wurde. Gewonnen haben auch Billie Eilish, Shakira, Nicki Minaj, Ice Spice, Bad Bunny oder Olivia Rodrigo.

Für ordentlich Stimmung sorgten Lenny Kravitz oder Kylie Minogue, die live performten.