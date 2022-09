Chuck Norris, amerikanischer Kampfkünstler und Action-Schauspieler, der aufgrund seiner Filmrollen in zahlreichen Kurzwitzen als unbesiegbar dargestellt wird, braucht auch ab und an etwas Pflege für seinen "stahlharten" Körper. Diese Zuwendungen hat sich der 1940 in Oklahoma geborene Hollywoodstar am Wörthersee geholt. Norris war auf FX-Mayr-Kur im oft von Superstars besuchten Wellnessresort Vivamayr in Maria Wörth.

Laut seinem Facebook Eintrag hat der 82-Jährige seinen einwöchigen Aufenthalt in Kärnten sichtlich genossen. Dabei lobt Norris, die Gesundheits-, Wellness- und Medizin-Ressort-Einrichtung als modernste, die seine Frau Gena und er je genossen haben. Chuck Norris bedankt sich bei den Mitarbeitern und verspricht wiederzukommen.

Sollten Sie dieser Tage Erschütterungen des Kärntner Bodens gespürt haben, können Sie davon ausgehen, dass Chuck Norris bei seinen morgendlichen Liegestützen in Maria Wörth die Erde weggedrückt hat.