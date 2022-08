"Austria, you are stunning", schrieb die US-amerikanische Sängerin Nicole Scherzinger (44) bereits vor zwei Jahren auf Instagram. Vor Kurzem zog es die ehemalige Frontfrau der Pussycat Dolls tatsächlich wieder an den Wörthersee. Gemeinsam mit dem ehemaligen schottischen Rugbyspieler Thom Evans (37) übte sie sich im Wakeboarden bzw. Wasserskifahren.

Mittlerweile ist das Pärchen wieder abgereist. Doch die Sehnsucht nach dem Wörthersee ist bei dem US-Star offenbar groß. Auf Instagram postete Scherzinger ein Kurzvideo mit Erinnerungen an ihren Aufenthalt im Vivamayr Medical Health Resort in Maria Wörth.

Darin ist Scherzinger unter anderem auf dem Laufband mit Blick auf den türkisblauen See zu sehen. "Can’t deny how relaxed and rejuvenated I’m feeling after my stay at @vivamayr", schrieb sie unter das Video. Auf Deutsch: "Ich kann nicht bestreiten, wie erholt und erneuert ich mich nach meinem Aufenthalt im Vivamayr fühle."





Scherzinger ist nicht der einzige Star, der im Vivamayer-Kurhotel Urlaub macht. Letztes Jahr hatte etwa Schauspielerin Mischa Barton zum wiederholten Male dort eingecheckt. Auch Naomi Campbell zählt zu den prominenten Gästen des Gesundheitsressorts.