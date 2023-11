Klingende Namen wie Infineon Technologies Austria, Flex, Augmensys, Hirsch Servo oder Strabag finden sich auf de Liste der Partnerunternehmen für das Study & Work-Programm, das die FH Kärnten dieses Semester wieder an den Start bringt. Neue Partner an Bord sind unter anderem nonconform, Kollitsch, REWE digital, asut, Care Solutions, CCE ZT GmbH und Humanomed.

„Die Vereinbarung von Studium und Beruf ermöglicht es, wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln und gleichzeitig das Fachwissen in der realen Arbeitswelt anzuwenden“, sagt Birgit Marktl über die Vorzüge, die berufliche Laufbahn mittels Study & Work voranzutreiben. Marktl betreut am Business & Career Management Center der FH Kärnten die zahlreichen Firmenkooperationen, die es Studierenden ermöglicht, sich sowohl akademisch als auch beruflich weiterzuentwickeln. Berufsbegleitend Studierende haben die Gelegenheit, facheinschlägig in Teilzeit (im Ausmaß von mindestens 20 Stunden pro Woche) zu arbeiten. Studierenden, die Vollzeit studieren, wird eine facheinschlägige geringfügige Beschäftigung angeboten.

„Das Study & Work-Programm ist für Studierende ein Sprungbrett in den Kärntner Arbeitsmarkt und erweitert die Möglichkeiten, eine facheinschlägige Beschäftigung noch während des Studiums zu finden“, sagt Marktl.

Info: www.fh-kaernten.at/studywork

