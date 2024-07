Die Angst, einen Fehler bei der Aussprache zu machen oder eine Vokabel falsch zu verwenden – die betrifft im Englischunterricht nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern ebenso auch Lehrerinnen und Lehrer. Die Bildungsforscherin Silvia Lasnik hat 120 Volksschul-Lehrpersonen zum Thema Fremdsprachenangst befragt und ist dabei auf bemerkenswerte Ergebnisse gestoßen: „Weil sich viele von ihnen nicht gut genug für das Unterrichten der englischen Sprache vorbereitet fühlen, fangen sie erst gar nicht damit an.“

Die Fragebogeninterviews hat Lasnik im Rahmen ihrer Dissertation geführt. Ihr Forschungsinteresse gilt dem „Native Speaker“-Ideal, einer sich hartnäckig haltenden Ansicht, dass Sprachunterricht darauf abzielen sollte, die Schüler zu „Muttersprachlern“ mit perfekter Aussprache möglichst ohne Akzent zu erziehen. „Diese Ansicht ist nicht mehr zeitgemäß, vor allem bei Englisch, einer globalen Sprache, die überwiegend von Menschen mit einer anderen Erstsprache gesprochen wird“, sagt Lasnik. Bei der Weltsprache Englisch stünden vielmehr erfolgreiche Kommunikation und gegenseitiges Verständnis im Vordergrund, nicht die akzentfreie Anwendung.

„Wenn weiterhin nach dem Native-Speaker-Ideal unterrichtet wird, läuft man Gefahr, die Lernenden zu verlieren, weil sie sich eingeschüchtert fühlen von einem Sprachniveau, das nicht erreicht werden kann“, sagt Lasnik. Ihre Empfehlung: Weggehen vom Training der amerikanischen oder britischen Aussprache des Englischen und verschiedene Klangfarben zulassen. Das selbe gilt auch für die Ausbildung von angehenden Lehrpersonen: Es brauche ein Umdenken bei der Ausbildung – und mehr Ressourcen für Fremdsprachen.

Das Dissertationsprojekt, das an der Pädagogischen Hochschule Kärnten angesiedelt ist, befindet sich gerade in der Auswertungsphase, hat aber schon vor Fertigstellung einen ersten Preis einheimsen können: Lasnik wurde von einer aus 30 europäischen Universitäten bestehenden Jury für ihre Kurzpräsentation in der „Three Minute Thesis Competition“ mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

Silvia Lasnik © KK/PH

