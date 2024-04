Mit schier unschaffbaren Zielen hat Kurt Matzler kein Problem. Derzeit trainiert der 54-Jährige, der an der Universtität Innsbruck als Professor für Strategisches Management lehrt, ein 3600 Kilometer langes Radrennen, nonstop. Und zwar für das Race Around Poland, der Ultracycling-Weltmeisterschaft rund um Polen, die am 6. Juli startet. Enorme Ausdauer bewies der Extremsportler bereits beim Race Across America, dem härtesten und längsten Radrennen der Welt. „Wir halten körperlich und mental sehr viel aus. Wenn unser Limit das eigene Ego ist, dann ist es leichter nachzugeben. Anders ist es, wenn ich einen höheren Zweck verfolge, der über mich hinausgeht“, schildert der gebürtige Südtiroler.