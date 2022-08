Seit Wochen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass der frühere Bürgermeister von Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela Franz-Josef Smrtnik (EL) bei der Landtagswahl 2023 für Gerhard Köfers Team Kärnten antreten will. Nach dem Sommerfest der seit der Wahl 2018 mit drei Mandataren im Landtag vertretenden Liste auf Burg Sommeregg am Millstätter See bestätigt Smrtnik nach mehrmaligen Nachfragen der Kleinen Zeitung endlich "Gespräche" mit Köfer. "Das Team Kärnten ist mir sympathisch, es hat eine Zukunft und es ist unabhängig", schwärmt Franz Josef Smrtnik, der von 2009 bis 2021 in der Geschichte Kärntens als erster Politiker der Einheitsliste/Enotna lista (EL) in Bad Eisenkappel Bürgermeister war. In der Stichwahl im Vorjahr unterlag der nunmehrige Zweite Vizebürgermeister jedoch Elisabeth Lobnik (SPÖ), die seither Bürgermeisterin ist.