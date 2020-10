Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Ausgrabungen am Hemmaberg zeigen ein frühchristliches Pilgerheiligtum © Weichselbraun

Der Hemmaberg hat es geschafft und vertritt Kärnten im Finale der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Er konnte sich gegen zwei Mitbewerber – den Windebensee in den Nockbergen und den Wallfahrtsort Dreifaltigkeit am Gray bei St. Veit – im Bundesland-Voting durchsetzen. Was macht den Hemmaberg so einzigartig? Wir haben Menschen befragt, die eine besondere Beziehung zu dem bekannten Pilgerort in der Gemeinde Globasnitz haben.