Die offizielle Anmeldung der Gedenkveranstaltung am Loibacher Feld am 18. Mai ist noch nicht erfolgt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gedenkfeier am Loibacher Feld gilt seit Jahren als Treffpunkt von Ewiggestrigen. © APA/Gert Eggenberger

Das kroatische Gedenktreffen am Loibacher Feld bei Bleiburg soll auch dieses Jahr stattfinden. Die Diözese Gurk-Klagenfurt hat zwar die Genehmigung für eine Bischofsmesse verweigert, für das Gedenktreffen selbst ist aber die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt zuständig. Der Veranstalter hat vergangene Woche in einem Schreiben an die BH angekündigt, das Treffen am 18. Mai durchführen zu wollen.