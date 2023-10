Nach dem Umzug im heurigen Mai ans Ostufer am Klopeiner See erweitern die Betreiber vom Fast-Food-Restaurant Zum Poldi ihr Angebot. Die Lokalität wird ganzjährig betrieben, am 13. Oktober wird die Poldi-Bar aktiviert. "Diese befindet sich im Haupteingangsbereich auf der rechten Seite und wird im Winter am Wochenende betrieben. Im Sommer soll sie täglich geöffnet haben", sagt Geschäftsführer Bernhard Jelen, der Zum Poldi zusammen mit Gert Kaltschütz betreibt.

Am 20. Oktober spielt das "Duo Free Fallin" ab 20 Uhr. "Es sind weitere Liveauftritte von Künstlern geplant", sagt Jelen. Ab 21. Oktober werde am Wochenende auch ein Frühstück angeboten. In der Adventzeit ist auch ein Glühweinstand geplant. "Das jetzige Speiseangebot wird verkleinert. Es wird aber immer wieder Specials geben, wie beispielsweise einmal im Monat einen Monatsburger", sagt Jelen.

Die Öffnungszeiten sind bis zur Hauptsaison Montag und Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag von 12 bis 1 Uhr, samstags von 8.30 Uhr bis 1 Uhr und sonntags von 8.30 Uhr bis 23 Uhr. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. "In den Betriebsurlaub gehen wir, wenn das Wetter schlechter wird", sagt Jelen.

Mehr Fahrgeschäfte

Im Sommer soll auch der Freizeitpark vergrößert werden. Zusätzlich zu den Trampolinen, der Autorennbahn und den Wasserrollen gesellen sich dann Wasserboote und Softballkanonen hinzu. "Wir möchten das Fahrgeschäftangebot einfach etwas attraktiver gestalten", sagt Gert Kaltschütz.