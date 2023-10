Als Franchisenehmerin eröffnet Denise Kusen (36) in der 10.-Oktober-Straße in Völkermarkt "Malimi Kids". Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 von Tanja Pieber im steirischen Gleisdorf gegründet und expandiert jetzt erstmals nach Kärnten. Kusen, die aus Graz stammt, absolvierte eine Lehre als Verkäuferin und arbeitete in den letzten Jahren als Abteilungsleiterin in einem großen Möbelgeschäft. Über Bekannte hat sie ihren Kärntner Lebensgefährten Franz Posod (35) kennen- und liebengelernt und ist mit ihm vor sechs Jahren nach Grafenstein gezogen. Dort schufen sie sich gemeinsam mit ihren beiden Kindern ein Eigenheim.

"Wollte immer selbstständig sein"

Die Idee, ein eigenes Geschäft zu eröffnen, entstand in der Karenz, wie die Jungunternehmerin erzählt: "Ich wollte immer selbstständig sein. Als langjährige Kundin von Tanja kam ich schließlich mit ihr ins Gespräch. Da es in Völkermarkt so einen Laden noch nicht gibt, stand mein Entschluss schnell fest."

Eröffnet wird "Malimi Kids" am 6. Oktober mit einer großen Tombola. Am 7. Oktober findet vor Ort auch ein Kinderschminken statt. Angeboten wird ein breites Sortiment rund um Babys und Kleinkinder. Zu finden sind handgemachte Babykleidung, Schnullerketten oder Spielzeug. Geöffnet hat das Geschäft mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.