"Ein Stern, der meinen Namen trägt ...", schreibt Magdalena Lobnig in Anspielung auf den bekannten Titel des Schlagersängers Nik P. auf ihrer Facebookseite. Der siebente Stern auf der Promenade am Klopeiner See trägt den Namen des Völkermarkter Ruder-Asses. Die Enthüllung fand kürzlich in Anwesenheit ihrer Eltern sowie Schwester Katharina Lobnig statt. "Ich bin sehr stolz und dankbar, dass meine Karriere im Sport so gewürdigt wird", freut sich die Ruderin, die 2021 bei den Olympischen Spielen Bronze und 2016 bei den Europameisterschaften Gold im Einer gewonnen hat.