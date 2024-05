Seit bereits circa 300 Jahren gibt es den „Circus Penelli“, der mittlerweile in achter Generation geführt wird. Seine Ursprünge hat der Familienzirkus im Elsass, einer historischen Region im Nordosten Frankreichs und besteht aus sechs Erwachsenen und acht Kindern. „Mein jüngster Sohn ist fünf Jahre alt und steht bereits als Clown in der Manege“, erzählt Marcellino Reinhard, der zusammen mit seiner Frau inklusive Kindern, seinem Bruder samt Frau und seinen Eltern den Zirkus führt. Das Programm ist vielfältig und besteht aus Artistik-Akrobaten, einer Ballerina, einem Feuerspucker und einem Messerwerfer. Auch Tiere – Kamele, Pferde und Hunde – umfassen das Programm.

Der Circus Penelli hat ein bunt gemischtes Programm © Facebook/Penelli

Der „Circus Penelli“, der ursprünglich „Circus Pimpenelli“ hieß, tourt das ganze Jahr durch Europa. Aktuell ist Familie Reinhard in Österreich unterwegs. „In den Wintermonaten haben wir beheizte Zelte, damit uns nicht kalt wird“, ergänzt Reinhard. Vom 9. bis 20. Mai öffnet der Zirkus seine Zelte in Völkermarkt – und zwar im Strandbadweg 2 neben „Expert Rutter“. Vorstellungen gibt‘s täglich um 17 Uhr, außer Dienstag und Mittwoch. Am Montag, den 20. Mai, beginnt das Programm aufgrund des Feiertages bereits um 15 Uhr.

Karten für den Spaß gibt‘s um 20 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 18 Euro. Montag, Donnerstag und Freitag ist Familientag, an diesen Tagen zahlen Erwachsene den Kinderpreis. Nähere Infos gibt‘s unter der Nummer 0681 / 10 39 63 74.