Mittels eines Verbindungstraktes sollen die sanierungsbedürftige Volksschule und der nördlich davon gelegene Kindergarten, der ebenfalls modernisiert werden muss, in St. Kanzian am Klopeiner See zu einem Bildungscampus verschmolzen werden. Die Pläne der Klagenfurter Architektin Barbara Frediani-Gasser, die den Architekturwettbewerb im Vorjahr gewann, sehen die Errichtung eines zweigeschossigen Gelenkbaues mit insgesamt 1540 Quadratmetern Fläche vor, in dem ohne weitere Aufstockung neue Räumlichkeiten für beide Bildungseinrichtungen geschaffen werden können. „Diese Räumlichkeiten sollen, je nach Platzbedarf, flexibel vom Kindergarten und der Volksschule nutzbar sein“, sagte Vizebürgermeister und Bildungsreferent Oskar Preinig (SPÖ) in der Sitzung des Gemeinderates am 10. April, bei der Preinig mit Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) über den aktuellen Stand des Vorhabens berichtete. Es sei auch angedacht, in dem Gelenkgebäude, dem der rund um das Jahr 2000 als Holzkonstruktion errichtete Zubau der Volksschule weichen müsse, den gemeinsamen Küchen- und Speisebereich unterzubringen. Durch den Einbau eines Liftes im Schulgebäude würden außerdem alle Ebenen des neuen Bildungszentrums künftig barrierefrei erreichbar sein.