Manuel Heibl (24), Ex-Betreiber vom „Permuda Club“ in Kühnsdorf, widmet sich jetzt einem neuen Projekt in der Völkermarkter Innenstadt. „Die Bar soll dazu einladen, dass Freunde zusammenkommen, den Abend ausklingen lassen und sich gut unterhalten können“, erklärt Heibl, seit bald vier Jahren beim Roten Kreuz in Völkermarkt tätig.

Die Vorbereitungen für sein neues Lokal am Hauptplatz 27, direkt ums Eck vom „das lokal“, laufen auf Hochtouren. Eröffnet wird „Die Bar“ am 31. März um 16 Uhr. „Schon während der Umbauarbeiten sind viele potenzielle Gäste vorbeigekommen und haben gefragt, wann ich endlich aufsperre“, sagt Heibl, der für den kleinen Hunger Pizza und Toast anbieten möchte. Für die Sommermonate sei auch eine Terrasse angedacht, die dazu einladen soll, die Sommerabende zu genießen.

„Die Bar“ ist von Mittwoch bis Sonntag von 16 Uhr bis 24 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis zwei Uhr. In der Bar selbst kann mit Bargeld oder Karte gezahlt werden. Reservierungen können jederzeit unter der Nummer 0676/911 37 146 vereinbart werden.