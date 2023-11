Im Juli 2023 fand der Spatenstich für das geplante Mobilitätsbüro am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See statt. Ein paar Monate später nimmt das Bauvorhaben schon etwas Form an. Die geplante Fertigstellung im Dezember könne aber nur knapp nicht eingehalten werden. „Wegen Bauverzögerungen wird es erst Ende Jänner fertig sein“, informiert Peter Plaimer, Geschäftsführer vom Verein Regionalentwicklung Südkärnten.