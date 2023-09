Seit seinem sechsten Lebensjahr ist Samuel Bach tief mit der Musik verbunden, wenngleich Deutschrap nicht sein Einstieg in diese Welt war. Angefangen hatte alles mit dem Klavierunterricht als Sechsjähriger, wo schnell klar wurde, dass Bach ein absolutes Gehör hat und somit ein großes Talent für die Musik.

Lediglich sein Talent hätte ihn jedoch nicht dorthin gebracht, wo er heute ist und noch hinwill, immerhin kann er sein Leben durch die Musik schon eigenständig finanzieren: "Durchhaltevermögen, harte Arbeit und Disziplin – dann kann jeder alles erreichen."

Eine neue Lebenskultur

Doch zurück auf Anfang. Als Bach 14 Jahre alt war, verbrachte er einen "langweiligen Sommer" bei Familienangehörigen in Deutschland. Zu dieser Zeit befasste er sich schon einige Zeit mit Deutschrap, hörte selbst viel davon und las viel darüber.

In diesem Sommer beschloss er, eigene Texte zu schreiben und sich selbst als Produzent auszuprobieren – vorerst noch mit Gratisprogrammen und fertigen Beats aus dem Internet. Schnell wurde aus dem "Probieren" eine Passion – Bach kaufte sich ein professionelles Musikprogramm, begann eigene Beats aufzunehmen, seine Stimme abzumischen und vor allem eigene Texte zu schreiben.

Am 4. November 2021 veröffentlichte Bach seine ersten Songs auf den gängigen Plattformen, insgesamt haben schon eine halbe Million Menschen seine Songs gehört, auf Spotify (Anm.: Online-Musikplattform) verzeichnet der Künstler rund 13.000 monatliche Hörerinnen und Hörer.

Erstes Konzert und Zukunftsvisionen

Sein großes Ziel ist es, für andere Künstlerinnen und Künstler zu produzieren und als nächsten Schritt in Deutschland Fuß zu fassen. Auch ein Durchstarten in den USA schließt er nicht aus, beim Deutschrap will er aber bleiben: "Auf Englisch zu rappen, schließe ich kategorisch aus – Englisch zu sprechen und Englisch zu rappen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge."

Dass Rap nicht nur auf Englisch auch in den USA erfolgreich sein kann, zeigen Genregrößen aus Frankreich und Italien. "Beim fremdsprachigen Rap geht es ums Gefühl. Es gibt französischen Rap und man versteht vielleicht kein Wort, trotzdem aber die Aussage. Deswegen kann ich auch mit Deutschrap überall erfolgreich sein."

Der 18-Jährige gibt am 22. September sein erstes Konzert im Kulturhof:Villach. Tickets sind über KUPFticket (Ticketplattform der Kulturszene) im Vorverkauf erhältlich. Es gibt auch eine Abendkasse. Für Besitzerinnen und Besitzer der Villacher Jugendcard ist der Eintritt frei.