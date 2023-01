Die aktuellen Schneeverhältnisse machen es möglich: Am Donnerstag wird die Stadt Villach die beliebten Stadt-Loipen am Wasenboden und in Gratschach wieder spuren. Damit stehen an beiden Standorten Loipen sowohl für den klassischen Stil als auch für Skating zur Verfügung. Die Gratschacher Loipe ist mit 1,6 Kilometer etwas länger als jene am Wasenboden (ein Kilometer).

Am Wasenboden befinden sich die Einstiegsstellen in die Loipe im Bereich der Trend­sportanlage sowie auf Höhe des Zentralfriedhofs, in Gratschach bittet die Stadt Villach Sportbegeisterte, die Parkplätze beim Sportplatz Landskron zu verwenden. „Wir können die Loipen aus organisatorischen Gründen nicht täglich betreuen und pfle­gen. Es ergeht daher die dringende Bitte, die Spuren nicht für den Spaziergang oder für die Gassirunde des Hundes zu verwenden, sondern ausschließlich den Sportlerin­nen und Sportlern zu überlassen", sagt Sportreferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ).

In der Villacher Alpenarena sind aktuell 4 Kilometer Rennloipe und zwei Kilometer Wanderloipe gespurt.

Gipfelhaus Dobratsch noch nicht geöffnet

Die Villacher Alpenstraße auf den Dobratsch ist aktuell noch wegen Räumungsarbeiten gesperrt. Das vermeldet der Naturpark Dobratsch auf seiner Facebookseite. Laut Auskunft der Stadt wird sie vermutlich am Donnerstag wieder befahrbar sein. Die Rosstratte hat aber geöffnet. "Die Heiligengeist-Piste ist präpariert", sagt Wirt Johannes Staudacher. Das Gipfelhaus kann wegen der Neuschneemassen aber erst am Donnerstag oder Freitag aufsperren.

Friedhöfe teilweise wieder begehbar

Ausgehoben wurde die Sperre im Friedhof St. Martin. "Im Waldfriedhof bleiben einzelne Bereiche noch gesperrt, bis der Schnee von den Bäumen gefallen ist", heißt es von der Stadt. Im Zentralfriedhof wird noch kontrolliert, eventuell können Teilbereiche noch nicht betreten werden.