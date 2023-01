Rudolf und Theresia Paskuti haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Schlussendlich haben sie sich dazu durchgerungen, den Spar-Markt in der Dr.-Karl-Renner-Straße in Landskron mit 11. Jänner zu schließen. "Enorme Energiepreise, Personalengpässe und nicht zuletzt die etwas in die Jahre gekommene und erneuerungsbedürftige Geschäftsausstattung machen eine kostendeckende Weiterführung unseres Spar-Supermarktes nicht mehr möglich", begründen die beiden in einem Flugblatt die Entscheidung. 16 Jahre lang haben sie den Spar-Markt geführt, ab sofort wollen sie sich auf ihre zweite Filiale im Ort, die ganz in der Nähe in der Ossiacher Straße liegt, konzentrieren. Alle betroffenen Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Am letzten Verkaufstag, am 11. Jänner, hat der Spar-Markt in der Dr.-Karl-Renner-Straße noch bis 15 Uhr geöffnet. Das Inventar des alten Spar-Marktes wird derzeit zur Versteigerung angeboten.