Die Fortführung des Liftbetriebes auf dem Dreiländereck stand bereits öfters zur Diskussion. Das Skigebiet an der Grenze zu Italien und Slowenien kann seit Jahren nicht gewinnbringend geführt werden. Immer wieder mussten Land und Gemeinden Geld zuschießen. Erst vor sechs Jahren mussten umliegende Gemeinden eine Rettungsaktion starten, um den Skiliftbetrieb durch den Ankauf von Liftkarten um 150.000 Euro zu sichern.

Um endlich langfristig schwarze Zahlen zu schreiben, gibt es von Land, Gemeinde und Eigentümern seit einiger Zeit intensive Gespräche, um das Skigebiet wieder attraktiver zu machen. Diese Bemühungen dürften jetzt Früchte tragen. Eine Investorengruppe hat ein Auge auf das Dreiländereck geworfen und bereits eine erste Maßnahme mit der Übernahme des Bergrestaurants gesetzt. Dieses wurde aufwendig saniert und heißt ab sofort „Schnittpunkt am Berg“. Mit dem Start des Liftbetriebs am 17. Dezember soll es eröffnet werden.

Das Bergrestaurant Dreiländereck wurde modernisiert und heißt nun „Schnittpunkt am Berg“. Am 17. Dezember soll es eröffnen © KK/Privat

„Wir haben alles auf den neuesten Stand gebracht. Die Theke wurde erweitert und es wurde eine Schauküche eingerichtet. Wir werden auch auf Service umstellen, um die Qualität zu heben. Aufgekocht werden traditionelle Gerichte aus Kärnten, Slowenien und Italien“, sagt der Arnoldsteiner Unternehmer Almir Cosatovic. Gemeinsam mit anderen, nicht genannten Investoren und mit Unterstützung von Gemeinde und Land will er dem Dreiländereck wieder Leben einhauchen. Laut Auskunft der Gemeinde gibt es bereits eine Absichtserklärung mit weiteren geplanten Investitionsvorhaben. „Wir werden im kommenden Jahr unsere Pläne präsentieren“, hält sich Cosatovic über die Ziele der Investorengruppe aber noch bedeckt.

Um den Bergbahnbetrieb zu sichern, müssten laut Auskunft der Gemeinde die Zutrittszahlen von aktuell 50.000 Besuchern jährlich um mehr als ein Drittel erhöht werden. „Um vor allem die Auslastung unter der Woche zu erhöhen, bräuchten wir zusätzlich 200 Hotelbetten“, sagt Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). Um Schneesicherheit zu garantieren, müssten zudem 800.000 bis eine Million Euro in einen Kühlturm und die Erneuerung der Beschneiungsanlagen investiert werden. Aktuell läuft ein Crowdfunding für ein neues Pistengerät, das in Kooperation mit den Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds gestartet wurde.

Bis zum Frühjahr hat die Investorengruppe Zeit, eine Entscheidung zu treffen. „Wir waren noch nie so nah dran, Investoren zu finden. Dafür waren viele Gespräche notwendig“, sagt Antolitsch, der federführend bei den Verhandlungen ist. Um auch zu zeigen, dass man voll hinter den Investoren steht, hat der Gemeinderat um insgesamt 180.000 Euro den Ankauf von zwei privaten Grundstücken am Berg beschlossen. Das betrifft das Grundstück mit dem Speicherteich sowie ein Grundstück im Bereich der Lärchenabfahrt. Das Land unterstützt das Vorhaben mit rund 70.000 Euro. Zudem gibt es vonseiten der Gemeinde Bemühungen für einen grenzüberschreitenden Radweg am Dreiländereck, der das Angebot in der Sommersaison attraktivieren soll. Bergbahnen-Eigentümer Wolfgang Löscher will die Pläne nicht kommentieren.