In nur wenigen Wochen Bauzeit ist im Rutarcenter in Villach ein neuer Billa-Markt entstanden. Am Donnerstag wurde die Filiale in der Dreschnigstraße eröffnet. Sie bietet eine Verkaufsfläche von 880 Quadratmetern. 18 Mitarbeiter, davon drei Lehrlinge, sind dort beschäftigt, weitere sollen aufgenommen werden. Der Neubau hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt, weil dafür die beiden Billa-Filialen in der Italienerstraße und der Franz-Xaver-Wirth-Straße geschlossen wurden.