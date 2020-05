Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Am Mittwoch erfolgte in der Villacher Innenstadt der Startschuss für die angekündigte Wohnzimmeratmosphäre. Am Unteren Kirchenplatz wurde damit begonnen, bunte Lampenschirme aufzuhängen. Noch diese Woche folgt die Dekoration von fünf weiteren Plätzen, die den ganzen Sommer über bespielt werden. „Wir wollen so auch in Zeiten von Corona und Abstandsregeln eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, um mehr Gäste anzusprechen“, sagt Stadtmarketingchef Gerhard Angerer in Anspielung auf die Frequenz in der Innenstadt, die wieder an Zeiten vor Corona herangeführt werden soll: „Unter der Woche sind wir am Tag auf dem Weg der Besserung, am Abend müssen wir noch aufholen.“