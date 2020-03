In der Region Villach Raiffeisenbank schließt wegen Corona vorübergehend zwei Filialen

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetbild) © APA/FEHIM DEMIR

Am Freitag hat die Regierung verordnet, dass ab Montag nur mehr Geschäfte des täglichen Bedarfs offen halten dürfen. Das betrifft beispielsweise neben Lebensmittelgeschäften auch die Post und die Banken. Aus organisatorischen Gründen in der Corona-Krise greift die Raiffeisenbank in Villach jetzt dennoch zu drastischen Maßnahmen. Ab Mittwoch schließt das Unternehmen vorerst seine beiden Standorte in Bad Bleiberg und Faak. "Es handelt sich dabei um eine vorübergehende Maßnahme, weil auch wir Mitarbeiter haben, die derzeit ihre Kinder zu Hause betreuen müssen", bedauert der Villacher Geschäftsleiter Hannes Lesjak.