Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Parkplätze sind zu Stoßzeiten am Dobratsch voll © (c) R_HEUBERGER

Just am selben Tag, an dem die Stadt Villach ihre Lösung gegen das starke Verkehrsaufkommen auf dem Dobratsch präsentierte, kündigten Umweltaktivisten die Sperre der Villacher Alpenstraße an. Erfolgen soll diese im Rahmen einer Demonstration mit rund 40 Personen am Samstag, 8. Februar, von 9.30 Uhr bis 12 Uhr.