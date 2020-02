Runder Tisch Villach Gratis Busse und Blockabfertigung als Verkehrslösung für Dobratsch

Runder Tisch zum Thema Verkehr auf dem Dobratsch. Pilotprojekt sieht kostenlose Naturparkbusfahrten in den Semesterferien und Blockabfertigung für PKW vor.

Auch Falschparker (hier auf der Rosstratten) bereiten immer wieder Probleme © kk

Stau, überfüllte Parkplätze, Lärm: Die Verkehrslage auf dem Dobratsch entwickelt sich vor allem an Wochenenden und in Ferien zunehmend in Richtung Chaos und sorgt immer wieder dafür, dass bei zahlreichen Besuchern die Nerven blank liegen.