Aus dem früheren 1-Euro-Shop am Hauptplatz in Villach wurde "Surprise me". Am Montag wurde wieder eröffnet. Neu ist das Sortiment.

Die Mitarbeiterinnen Helga Bononi und Corinna Weiß © Holzfeind

Mitte Dezember musste der 1-Euro-Shop am Hauptplatz schließen. Eine Neuübernahme ließ aber nicht lange auf sich warten. In rund einem Monat wurde das Geschäft am Hauptplatz renoviert und mit dem neuen Namen "Surprise me" ausgestattet. Seit Montag hat der Laden wieder geöffnet. "Wir haben das Sortiment erweitert. Vorher hatten wir um die 1000 Artikel, jetzt haben wir fast doppelt so viel", sagt Mitarbeiterin Helga Bononi, die genauso wie ihre Kollegin Corinna Weiß vom neuen Chef, einem Villacher Unternehmer, übernommen wurde. "Wir sind sehr froh darüber, weil damit die Stadt belebt bleibt", sagt Bononi.