Mit 14. Dezember 1 Euro-Shop in Villach muss schließen

Mit 14. Dezember sperrt der "1 Euro Plus"-Shop am Hauptplatz in Villach zu.

Der Shop am Hauptplatz muss schließen © Holzfeind

Eine angehende Geschäftsschließung gibt es aus der Villacher Innenstadt zu vermelden. Der "1 Euro Plus"-Shop am Hautplatz sperrt zu. "Wir schließen, auf alles minus 30 Prozent. Letzter Tag: 14. Dezember", heißt es auf zahlreichen Plakaten an der Auslage. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist nicht klar, auch zu den Gründen ist nichts Näheres bekannt. Der Geschäftsführer der deutschen TD-1 Euro Plus GmbH & Co.KG war nicht für eine Stellungnahme erreichbar.