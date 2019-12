Einkaufen rund um die Uhr Neue Ackerbox wurde in Villach aufgestellt

Am Samstag wurde am Standesamtsplatz in Villach die neue Ackerbox eröffnet. Dort werden regionale Produkte rund um die Uhr angeboten. Weitere Standorte sind geplant.

Samstag wurde die neue Ackerbox am Standesamtsplatz eröffnet © Holzfeind

Es ist ein Konzept, das für den urbanen Raum geschaffen wurde. "Wir wollen regionalen Produzenten die Möglichkeit einer zentralen Verkaufsstelle bieten, ohne dass die Kunden die einzelnen Bauernläden abklappern müssen", sagt Patrick Kleinfercher, Chef von "MyAcker". Hinter dem innovativen Projekt steht das gleichnamige Start-Up mit Sitz in Möllbrücke, das virtuelles Gärtnern und später die Ernte am realen Acker anbietet. In der Ackerbox werden neben dem eigenen Gemüse auch Obst, Wurstwaren, Eier, Milchprodukte, Hanfprodukte, Gebäck, Mehl und Kaffee von regionalen Produzenten angeboten - und das rund um die Uhr. Zu den Partnerbetrieben zählen etwa die Villacher Bäckerei Berger, die Kärntnermilch und die Glanzer Mühle. Geplant ist, dass bis Weihnachten noch zwei weitere Standorte in Villach eröffnen sollen, darunter einer beim Kramerparkplatz in der Italienerstraße, der andere ist noch nicht fixiert.