Villach Cafe-Bar "Sterz" siedelt an neuen Standort

Am Freitag ab 17 Uhr findet die große Abschiedsfeier im Lokal am Hans-Gasser-Platz statt. Am 4. Dezember wird das "Sterz" in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Cafe Vincent" neu eröffnet.