Neue Ära für das Café Vincent in der Villacher Innenstadt. Nach zehn Jahren wollen sich die Betreiber verändern. Der Wechsel soll spätestens im September stattfinden.

Zehn Jahre lang gab es das Café in Villach © KK/Vincent

Eine Institution wird in neue Hände gelegt. Nach zehn Jahren, in denen sich das „Cafe‘ Vincent“ über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat, wird jetzt ein Nachmieter für die Räumlichkeiten in Villach gesucht. „Meine Frau und ich möchten uns beruflich verändern. Die zehn Jahre mit dem Cafe´waren großartig. Wir konnten die Innenstadt mitgestalten und haben die Großstadt nach Villach geholt“, sagt Geschäftsführer Jonathan Seriatz. Gemeinsam mit Lebensgefährtin Kerstin Anderwald hat er das Cafe‘ zehn Jahre geführt und mehr als 1100 Konzert zum freien Eintritt angeboten.

