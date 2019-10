Facebook

Am Donnerstagabend fing ein Reifenlager Feuer © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Der Rauchgeruch ist auch am Morgen nach dem Großbrand in der Villacher Innenstadt noch wahrzunehmen. Eine Lagerhalle der Firma Reifen Lamprecht in der Marksgasse war am Donnerstag gegen 17 Uhr in Vollbrand geraten. Mehr als 100 Feuerwehrleute von zwölf Feuerwehren standen im Einsatz. "Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Die Sachverständigen sind nun am Werk", sagt Stadtpolizeikommandant Erich Londer.