Binnen zehn Tagen wurden in Feistritz/Drau an ein und derselben Stelle fünf Riesenpythons gefunden. Die fünfte Schlange wurde allerdings tot geborgen.

Der vierte Riesenpython, der in Feistritz gefunden wurde © kk

Was ist denn da bloß los? Erst am Dienstag fand die Landwirtefamilie Steiner in Feistritz/Drau den dritten Riesenpython auf einer Wiese nahe der Ortschaft Feistritz/Drau. Nun geht die Serie weiter. Am Mittwoch folgte Nummer vier. Eine weitere Riesenschlange konnte ebenfalls am Mittwoch gesichtetet werden, allerdings war das Tier tot. Und wieder war es die Familie Steiner, die die grundsätzlich ungefährliche Riesenschlange im selben Baum erspähte und retten konnte. Das Tier wartet derzeit am Bauernhof der Familie auf Abholung durch eine Mitarbeiterin des Reptilienzoos Happ.