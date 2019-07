Facebook

Das ist die dritte Riesenpython, die von den Steiners gefundne wurde © kk

Was der Familie Steiner aus Feistritz/Drau in den letzten Tagen widerfahren ist, ist kaum zu glauben und wird wohl noch länger Gesprächsthema in der Marktgemeinde Paternion sein. Im Zeitraum von nur neun Tagen haben Mitglieder der Landwirtefamilie bereits den dritten Riesenpython auf einer Wiese unweit des Ortes gefunden. Die ausgesetzte, mehr als einen Meter lange Riesenschlange wurde am selben Baum entdeckt, wie schon ihr Artgenosse am Samstag. Auch dieses Mal glückte die Rettung des exotischen Tiers. Ein verletzter Riesenpython, der am vergangenen 22. Juli an selber Stelle gefunden wurde, konnte nicht mehr gerettet werden.