Das Erdbeerland in Treffen-Seespitz eröffnet am Samstag © Holzfeind

Neugierige Blicke zogen am Donnerstag die Arbeiten auf dem Erdbeerfeld in Treffen-Seespitz auf sich. Seit Tagen scharren die Erbeerfans in den Startlöchern. Der verregnete Mai ließ die süßen roten Früchtchen aber nicht reifen. Verspätet aber doch eröffnen dieses Wochenende nun die ersten Erdbeerfelder in der Region Villach ihre Tore.