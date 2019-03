Die Gastro-Szene in der Villacher Innenstadt erweitert sich. Noch heuer eröffnet im ehemaligen "Kaufmann und Kaufmann" ein "Irish-Pub".

© Eder

Pub-Quiz, Guinness-Bier und irisches Flair: Das zeichnet die "Irish"-Pubs aus. In Klagenfurt gibt es zwei davon, Villach zieht noch heuer mit der Landeshauptstadt gleich. Im Sommer wird nämlich im ehemaligen Restaurant "Kaufmann und Kaufmann" ein "Irish-Pub" entstehen. Das bisher einzige Pub in Villach, die "Irish Bar" in der Lederergasse, bekommt damit Konkurrenz.