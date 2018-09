Ob Oldtimer-Präsentation, eine Charityaktion oder Musik von der Stadtkapelle Villach: Bei der dritten Auflage der "Shopping-Night" wird am Mittwoch einiges geboten. "ChilI-Days" starten am Donnerstag.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unternehmerin Marlies Putzi von der Boutique "Mod(e)liza" nimmt an der "Shopping Night" teil © KK/Stadtmarketing Kohlmayer

Morgen, Mittwoch, geht in der Villacher Innenstadt die dritte Auflage der „Shopping-Night“ über die Bühne. Mehr als 100 City-Betriebe haben wieder bis 21 Uhr geöffnet und laden zum Flanieren ein. Auch diesmal wird der City-Abendeinkauf wieder mit einem bunten Rahmenprogramm auf verschiedensten Altstadtplätzen geboten: Neben der Oldtimer-Präsentation sowie einem bunten Kinderprogramm werden wieder verschiedenste Straßenmusiker und Line-Dancer beziehungsweise das Ensemble Santicum für Tanz-Performance sorgen. Auch die Stadtkapelle Villach wird am Hans-Gasser-Platz aufspielen. Außerdem gibt es am Unteren Kirchenplatz eine Charity-Aktion von Villachern mit viel Musik, die Spenden kommen den „Schmetterlingskindern“ zugute.