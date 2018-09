Facebook

Klavora, Mirnig, Fritz, Nießner und Weissenbach (von links) mit Helfer Herbert engagieren sich © KK/Privat

Es liegt mir am Herzen, anderen Menschen zu helfen. Es ist schön zu sehen, welches positive Feedback zurückkommt. Eine Inspiration in Sachen Wohltätigkeit ist für mich Unternehmerin Kathrin Glock.“ Seit einigen Jahren engagiert sich der Villacher Patrick Fritz (23) für karitative Zwecke, zuletzt für die Kinderkrebshilfe. Seit heuer stellt er sein Engagement auf eigene Beine und setzt sich ehrenamtlich für Schmetterlingskinder ein. Diese leiden an der nicht heilbaren Krankheit Epidermolysis Bullosa, die bei Berührung auf der Haut der Betroffenen Blasen und starke Schmerzen verursacht. „Leider ist die Krankheit noch immer viel zu wenig bekannt. Selbst der Großteil der Ärzte weiß nur wenig darüber“, sagt er. Das will der 23-Jährige ändern. Am Mittwoch organisiert er eine Spendenaktion beim Late-Night-Shopping in Villach. Im März steigt in Villach dann die Benefizgala „Sing and Dance“ zugunsten der DEBRA, der Interessensgemeinschaft Epidermolysis bullosa Österreich (siehe Infobox).

