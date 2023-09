Die Villacher Alpenstraße wird in den nächsten Jahren einer Generalsanierung unterzogen, diese erfolgt in mehreren Teilabschnitten. Insgesamt werden rund 1,4 Millionen Euro investiert, die zur Gänze von der Villacher Alpenstraße Gesellschaft getragen werden. Der erste Teil der Sanierungsarbeiten beginnt am Montag, 18. September, und dauert bis etwa Mitte November. Konkret betroffen ist der Bereich von Kilometer 13,30 (Parkplatz 6) bis Kilometer 16,45 (Endparkplatz P11, Rosstratte). Die Arbeiten führen dazu, dass die Villacher Alpenstraße in diesem Bereich zeitweise nur einspurig befahrbar ist und tageweise, aber auch komplett gesperrt ist.

An Wochenenden (Samstag, Sonntag) und an Feiertagen ist die Straße bis Endparkplatz P11 (Rosstratte) aber jedenfalls zweispurig befahrbar.

Die Verkehrsbehinderungen im Detail:

- Baubeginn ist am Mo 18.9.:

Von Mo 18.9. – Fr 22.9. werden Vorarbeiten durchgeführt (Abtrag Straßenausrüstung, Leistensteine, etc.). In dieser Zeit ist die Straße zumindest einspurig bis zum P11 befahrbar.

- Mo 25.9. – Fr 29.9.: Es erfolgt das Durchfräsen der bestehenden Fahrbahn. In dieser Zeit ist die Straße nur bis zum Parkplatz P6 befahrbar. Vom Parkplatz P6 bis zum P11 ist die Straße nicht befahrbar. Sperre von ca. 3 Kilometer langen Teilabschnitt.

- Mo 2.10. – Fr 13.10.: Es werden Vorarbeiten für die Asphaltierung durchgeführt. In dieser Zeit ist die Straße zumindest einspurig bis zum P11 befahrbar.

- Mo 16.10. – Fr 20.10. und Mo 23.10. – Mi 25.10.: Es erfolgen die Asphaltierungsarbeiten. In dieser Zeit ist die Straße nur bis zum Parkplatz P6 befahrbar. Vom Parkplatz P6 bis zum P11 ist die Straße nicht befahrbar. Sperre von ca. 3 Kilometer langen Teilabschnitt.

- Mo 30.10. – Fr 10.11. Es werden Restarbeiten durchgeführt (Straßenausrüstung, Bankette, etc.) In dieser Zeit ist die Straße zumindest einspurig bis zum P11 befahrbar.