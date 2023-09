Rosstrattn-Wirt musste sein erstes "Polentafest" wieder umbenennen

Bei der Rosstrattn am Dobratsch hätte heuer das "1. Polentafest" über die Bühne gehen sollen. Name ist für das traditionelle Polentafest in Nötsch aber rechtlich geschützt. Jetzt heißt es "Plentnfest".