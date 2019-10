Mit 1. November tritt die Nichtraucherregelung in Österreich in Kraft. Davor lädt eine Villacher Gastronomin noch einmal zum Rauchen ein.

© HERBERT P. OCZERET

In wenigen Tagen tritt österreichweit das neue Nichtrauchergesetz in Kraft. In geschlossenen Räumen darf ab dann nicht mehr geraucht werden. Auch Nachtlokale und Shisha-Bars sind von dem Rauchverbot betroffen - und auch in den Adventhütten darf aller Voraussicht nach nicht mehr geraucht werden.