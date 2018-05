Facebook

Hans Hölbling hat vor 18 Jahren mitgeholfen, das Möbellager der Arge Sozial aufzubauen © Markus Traussnig

Er ist das, was man gemeinhin wohl als „ehrliche Haut“ bezeichnet. Hans Hölbling (58) fand 2009 gemeinsam mit einem Arbeitskollegen bei einer Wohnungsräumung in Villach Schmuck und 208.000 Euro Bargeld in einem Sackerl – und gab den „Schatz“ ohne zu zögern zurück. Das bescherte ihm damals viele Schlagzeilen. Und das, obwohl Hölbling so gar nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. Lieber konzentriert sich der 58-jährige gebürtige Arriacher voll und ganz auf seine Arbeit. Seit mittlerweile 18 Jahren ist er bei der Arge Sozial in Villach im Möbellager beschäftigt. Hölbling ist dort der dienstälteste Mitarbeiter und feiert am Freitag gemeinsam mit seinen Kollegen das 30-jährige Bestehen der Arge Sozial.

