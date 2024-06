Die Jugend-Bezirksmeister von Villach Stadt und Land stehen fest

Die Feuerwehrjugend aus den Bezirken Villach Stadt und Land haben sich am Samstag, 8. Juni, am Sportplatz in Ferndorf gemessen. Der Bezirksjugendleistungsbewerb lockte insgesamt 258 Jugendliche an, darunter 110 Teilnehmer im Einzelbewerb und 27 Gruppen, die sich beim Löschangriff und Staffellauf beweisen wollten.