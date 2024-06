Schuhe. Der Eingangsbereich der Familie Battista-Tidl in Wernberg ist voll davon. Die meisten davon gehören „Papala“, seit geraumer Zeit gesellen sich aber immer mehr kleine und bunte dazu. Jene von Elias, der das Leben des Gastronomen-Ehepaares Werner Battista-Tidl und Manfred Tidl seit fast drei Jahren komplett macht. Seit Sommer 2021 sind die Gastronomen Eltern eines kleinen Buben und haben sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Einer, der in der Welt heterosexueller Menschen in den meisten Fällen weit schneller erfüllen kann, als in Verbindung mit einer Adoption.