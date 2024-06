Jahreskirchtag samt Kufenstechen fand statt

Die Gemeinde Hohenthurn war am Sonntag und Montag, 2. und 3. Juni, wieder in purer Kirchtagsstimmung. Die Burschenschaft Hohenthurn rund um Obfrau Hanna Schnabl veranstaltete am Sonntag wieder das traditionelle Kufenstechen.